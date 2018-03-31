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Архив - Донецкая область

На Донетчине сдался очередной боевик

31.03.2018 10:43
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На Донетчине сдался очередной боевик

Третий за неделю боевик сдался правоохранителям Бахмута (бывший Артемовск, подконтрольная часть Донецкой области). Все три участника незаконных вооруженных формирований сотрудничают с полицией и дают показания.

Так, 30-летний житель Северска с автоматом в руках проверял водителей и транспорт на блокпосту террористов. Мужчина около трех лет прожил в страхе за свое уголовное прошлое и сам обратился к правоохранителям.

А в городе Часов Яр полицейским сдался гражданин РФ, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город. После освобождения района украинскими войсками он 4 года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины.

А вчера программой "Вернись домой" воспользовался еще один экс-боевик, который ранее дежурил на блокпост у Северска. Он с автоматом обследовал машины и проверял документы водителей. После трехлетнего укрытия 36-летний мужчина решил сам рассказать полиции о своих противоправных действиях.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно выйдя из них и сообщив об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Избежать тюрьмы есть шанс только у тех, кто не совершал тяжких преступлений против мирного населения. Сейчас полицейские проверяют деятельность трех экс-боевиков.

Чтобы получить шанс на жизнь без тюрьмы, обращайтесь по телефону 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов) или воспользуйтесь соответствующим сервисом на сайте "Стоптероризм".

С начала года полиция Донетчины привлекла к ответственности 65 боевиков. Из них 55 - задержаны, еще 10 заочно уведомлены о подозрении и объявлены в розыск.



Теги: Донбасс, полиция, блокпост, боевики
 
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