На окраине Травневого роют траншеи и ставят мины

31.03.2018 21:20

У недавно перешедшего под контроль ВСУ населенного пункта Травневое замечены очередные военные приготовления.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 31 марта), 29 марта мини-БПЛА СММ зафиксировал недавно выкопанные траншеи примерно в 40 метрах от жилого дома на юго-восточной окраине н. п. Травневое (подконтрольный правительству, 51 км к северо-востоку от Донецка). Кроме того, были замечены 17 противотанковых мин поперек дороги на северной окраине н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка).

Напомним, что в конце прошлого года силы АТО в результате успешной операции вывели из "серой зоны" два находящихся населенных пункта – Травневое и Гладосово.

Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.

Так, 16 декабря полдень боевики из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.



Кроме того, пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.

Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.

Военное телевидение Украины отсняло сюжет в селах Гладосово и Травневое. В нем, в частности, жительница Гладосово высказалась о "карателях".

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