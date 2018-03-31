Обмен пленными на Донбассе: Медведчук сообщил, как идет процесс

31.03.2018 18:29

Лидер общественной организации "Украинский выбор", кум президента РФ Владимира Путина, спецпредставитель Украины в минской гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук сообщил что после обмена пленными на Донбассе, который состоялся 27 декабря 2017 года, украинская сторона провела два точечных обмена. Сейчас продолжается подготовка ко второму этапу обмена пленными.



"На сегодняшний день из тех лиц, которых ищут непризнанные республики на территории Украины, установлены где-то 104-109 человек. Из тех, кого ищет украинская сторона на неподконтрольной территории, в Донецке и Луганске, достоверно установлено 37 человек. Это цифры, которые являются предметом переговорного процесса, который не прекращался ни на минуту", - рассказал Медведчук в интервью ВВС.



По его словам, на прошлой неделе он был в Москве, где проводил переговоры об освобождении граждан Украины, которые содержатся в местах лишения свободы и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ.



"Этот переговорный процесс тоже идет. Говорить о конкретных датах сегодня очень сложно. Могу сказать только о принципах переговорного процесса. Представители Донецка и Луганска считают, что на втором этапе обмена необходимо применить принцип "всех установленных лиц на всех установленных". Если вернуться к тем цифрам – 104-109 и 37 – получается, что такой обмен мог бы произойти даже сегодня, – считает Медведчук. - Но украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможности такого обмена. Да, делаются попытки каких-то промежуточных решений. Мы продолжаем переговоры о каких-то промежуточных обменах, но боюсь, что это вряд ли получится".



Медведчук также отметил, что на первом этапе озвучивалась позиция украинской стороны, что из списков нужно исключить определенные категории людей.



"На эту позицию Донецк и Луганск не соглашались, и они изменили свою позицию только после того, как с такой просьбой к главам непризнанных республик обратился президент Российской Федерации господин Путин. Сейчас принципы немного изменились, но сказать, что мы нашли общий знаменатель для освобождения людей, я, к сожалению, пока не могу", – сказал Медведчук.



Напомним, что 27 декабря вблизи КПВВ "Майорск" прошел обмен пленными между Украиной и созданными Россией квазиреспубликами "Л/ДНР". Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в "Л/ДНР".