Обстрелами по перемирию: сегодня боевики вели себя чуть тише

31.03.2018 18:10

Сегодня, 31 марта, в период с полуночи до шести вечера, российско-оккупационные войска совершили 5 обстрелов опорных пунктов сил АТО.



Учитывая, что вчера, в первые день "пасхального перемирия", таких обстрелов за то же время было 16, можно сказать, что боевики притихли. Но не будем забывать, что речь шла о полном прекращении огня с начала суток 30 марта. Чего нет и в помине.



Сегодня на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник трижды вел огонь по украинским позициям в районе Водяного. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты дважды обстреляли защитников Павлополя.



Вследствие вражеского огня ни один защитник Украине не пострадал.



На Луганском направлении с начала суток сохраняется тишина.



"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Наши военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия перемирия", - уверяет в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, что всего вчера в зоне АТО зафиксировано более 30 обстрелов. Есть потери. Так, вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения. Он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести. Кроме того сообщалось, что время выполнения боевых задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Пострадавшие воины были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Ранее была опубликована карта из зоны АТО, отображающая кошмарную ситуацию в первый день перемирия.