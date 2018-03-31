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Обстрелы Донбасса: что попало под удар в первый день перемирия (ВИДЕО)

31.03.2018 07:45
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Обстрелы Донбасса: что попало под удар в первый день перемирия (ВИДЕО)

Сегодня, 31 марта, спикер АТО Олег Сушинский рассказал о ситуации на Донбасском фронте за минувшие сутки – первые сутки очередного перемирия.

Российско-оккупационные войска нанесли 32 удара по позициям украинских военнослужащих. Особенно досталось Донекому направлению. Там из 82-мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты оккупанты обстреляли укрепления ВСУ вблизи Талаковки. Гранатометы захватчики применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреливались укрепления сил АТО в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя и Пищевика. Из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песок.

На Луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Луганского. Также гранатометы противник применил неподалеку от Катериновки.

Напомним, что первый день перемирия не обошелся для ВСУ без потерь.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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