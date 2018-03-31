Опасность взрыва: в Мариполе эвакуировали детей (ВИДЕО)

31.03.2018 10:54

В общеобразовательной школе №53 Мариуполя был обнаружен подозрительный предмет. Как вести себя в таких ситуациях - показали сотрудники ювенальной превенции Центрального отделения полиции с привлечением специалистов. Всё происходило вчера в рамках учений.



Обычный школьный день был прерван сигналом, сообщавшем о тревоге. Неизвестный пакет был обнаружен педагогами в одном из помещений. Действовать нужно было немедленно, в каждом кабинете находились подростки, а коробка могла сдетонировать в любой момент.



Педагоги сообщили о находке полицейским. На место прибыла патрульная полиция, взрывотехники и четвероногие "детективы", воспитанники кинологического центра полиции Донбасса.





За считанные минуты дети и персонал покинули помещение, после чего его обследовали специалисты. Пес Арес дал знак хозяину о том, что опасность реальна. С соблюдением всех мер безопасности полицейские вынесли подозрительную "посылку" и на глазах у школьников уничтожили ее во взрывозащищенном контейнере.



Правоохранители осмотрели и прилегающую к школе территорию, чтобы убедиться, что преподавателям и ученикам ничего не угрожает, после чего провели занятия по технике безопасности при обнаружении подозрительных предметов.



Педагоги отметили необходимость проведения таких учений, подчеркнув, что они наглядно обучают правильному поведению в нестандартных ситуациях и дисциплинируют всех, кто в них задействован.