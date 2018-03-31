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Смертельная опасность обнаружена у Донецкой фильтровальной станции
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отметили наличие мин в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 31 марта), наблюдатели впервые зафиксировали 1 противотанковую мину (ТМ-62М) в 1,5 метрах к востоку от дороги с твердым покрытием ориентировочно в 400 метрах от перекрестка автодорог М04 и Н20 вблизи Донецкой фильтровальной станции. Также члены патруля СММ вновь видели 1 противотанковую осколочную мину (МОН-50), установленную примерно в 50 метрах к юго-востоку от автодороги Н20.
В отчете отмечается, что СММ продолжала содействовать обеспечению доступа и проезду сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к и от ДФС для обеспечения ее бесперебойной работы.
Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, мины, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
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