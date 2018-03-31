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Стало известно имя защитника Украины, погибшего в зоне АТО в первый день перемирия
93-й отдельная гвардейская механизированная бригада на своей странице в соцсети Фейсбук сообщила, что вчера во время выполнения боевого задания погиб солдат 93 ОГМБ Виктор Максимов. Случилось это в первый день т.н. "пасхального перемирия" (должно было начаться с полуночи 30 марта).
"Произошло это примерно в 13:00 в пятницу, 30 марта в Донецкой области, - сообщается на странице бригады. - Солдат Виктор Максимов получил ранения, не совместимые с жизнью, в результате взрыва неизвестного устройства, вероятно производства Российской Федерации".
Отмечается, что днепровец Виктор Александрович Максимов родился 9 мая 1984 года. Принимал участие в антитеррористической операции с 2014 года. До войны работал в правоохранительных органах, имел высшее образование.
В подразделении, где служил погибший воин, вспоминают Виктора как настоящего Мужчину, человека бесстрашного, в то же время доброжелательного и веселого.
Он строил планы на лето, тосковал по жене и маленькой дочери. Однако планам не суждено было сбыться ...
Командование 93-й отдельной механизированной бригады выражает искренние соболезнования жене Виктора Максимова, его родным и близким. А боевые побратимы обещают, что путинские боевики заплатят за жизнь Виктора минимум в десятикратном размере.
Напомним, что всего вчера в зоне АТО зафиксировано более 30 обстрелов. Есть потери. Так, вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения. Он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести. Кроме того сообщалось, что время выполнения боевых задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Пострадавшие воины были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.
Ранее была опубликована карта из зоны АТО, отображающая кошмарную ситуацию в первый день перемирия.
Теги: Донбасс, погибший, АТО, ВСУ
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