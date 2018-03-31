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Травневое: круги, кресты и запретное кладбище
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине пообщались с жителями Травневого (подконтрольный правительству, 51 км к северо-востоку от Донецка). Этот населенный пункт недавно был взят под полный контроль ВСУ. И это нравится не всем.
Наблюдатели поговорили с более чем 15 жителями пожилого возраста (мужчины и женщины), которые сообщили, что не могут попасть на местное кладбище, поскольку после недавней ротации личного состава Вооруженных сил Украины, в январе 2018 года, украинские военные перекрыли дорогу, ведущую из поселка в н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка). Кладбище находится на дороге между передовыми позициями ВСУ и незаконных вооруженных формирований пророссийской группировки "ДНР".
Жители отметили, что в поселке нет работающих магазинов, медпункта, школы, детского сада, а также ограничено общественное транспортное сообщение с другими населенными пунктами. Присутствовавшие на месте военнослужащие ВСУ сообщили СММ и жителям поселка, что дорогу перекрыли по соображениям безопасности. Жители настойчиво просили предоставить им доступ к кладбищу по случаю наступающего праздника Пасхи.
Наблюдатели заметили, что на воротах многих домов были нарисованы от руки круги или кресты. Представитель военно-гражданской администрации объяснил наблюдателям, что круг означает, что в доме кто-то проживает.
Во время своего пребывания в Травневом, команда Миссии слышала 1 взрыв неопределенного происхождения в 3–5 км к западо-юго-западу и огонь из стрелкового оружия примерно в 1 км к юго-западу.
Отметим, что жителей прифронтовой Авдеевки также не пускают на некоторые кладбища.
Теги: Донбасс, кладбище, ВСУ, СММ ОБСЕ, Травневое
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