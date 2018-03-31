У Донецкой фильтровальной станции – обстрелы и охота на беспилотники ОБСЕ

31.03.2018 07:15

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 марта), ситуация у Донецкой фильтровальной станции (ДФС) остается крайне неспокойной.



Так, вечером 28 и ночью 29 марта камера СММ на ДФС (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 4 снаряда с востока на запад, 1 снаряд с запада на восток, 2 взрыва неопределенного происхождения и 3 снаряда с востока на запад, а затем в обшей сложности 9 взрывов неопределенного происхождения и 38 снарядов с запада на восток, 4 снаряда с востока на запад и 1 снаряд с севера на юг — все в 0,5–2 км к югу.



Миссия продолжала содействовать обеспечению доступа и проезду сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к и от Донецкой фильтровальной станции (ДФС) для обеспечения ее бесперебойной работы.



Во время запуска мини-БПЛА в районе ДФС наблюдатели слышали 9 одиночных выстрелов из стрелкового оружия примерно в 200–300 метрах к юго-западу. По их оценке, выстрелы были совершены в направлении беспилотника. Они приземлили БПЛА и покинули этот район.

Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.