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В Авдеевке два кладбища стали запретными
Руководство прифронтовой Авдеевки, которая часто попадает под обстрелы, ограничило посещение двух городских кладбищ.
Как сообщает AVDEEVKA.CITY, соответствующее распоряжение издал руководитель военно-гражданской администрации города Авдеевка полковник Павел Малыхин.
В целях обеспечения безопасности населения города (недопущения случаев ранения и гибели) в период празднования Пасхальных праздников и в дальнейшем, руководствуясь Законом Украины "О военно-гражданские администрации", он обязал:
1. С 01.04.2018 года ограничить посещение мест захоронения в районе переулка Седова (кладбище "Лесное"), переулка Школьный (кладбище "Байковое").
2. Рекомендовать поминальные мероприятия проводить в культовых учреждениях города.
3. Рекомендовать начальнику Авдеевского отделения Покровского отдела ГУНП в Донецкой области Андрею Епуру осуществлять контроль за выполнением данного распоряжения.
Теги: Донбасс, Авдеевка, запрет, кладбище
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