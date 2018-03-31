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Архив - Донецкая область

В Авдеевке два кладбища стали запретными

31.03.2018 15:16
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В Авдеевке два кладбища стали запретными

Руководство прифронтовой Авдеевки, которая часто попадает под обстрелы, ограничило посещение двух городских кладбищ.

Как сообщает AVDEEVKA.CITY, соответствующее распоряжение издал руководитель военно-гражданской администрации города Авдеевка полковник Павел Малыхин.

В целях обеспечения безопасности населения города (недопущения случаев ранения и гибели) в период празднования Пасхальных праздников и в дальнейшем, руководствуясь Законом Украины "О военно-гражданские администрации", он обязал:

1. С 01.04.2018 года ограничить посещение мест захоронения в районе переулка Седова (кладбище "Лесное"), переулка Школьный (кладбище "Байковое").

2. Рекомендовать поминальные мероприятия проводить в культовых учреждениях города.

3. Рекомендовать начальнику Авдеевского отделения Покровского отдела ГУНП в Донецкой области Андрею Епуру осуществлять контроль за выполнением данного распоряжения.



Теги: Донбасс, Авдеевка, запрет, кладбище
 
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