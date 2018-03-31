В Донецке выловили утопленника

31.03.2018 09:24

В Кировском районе Донецка (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная правительству Украины территория) вчера зафиксирована гибель на воде.



В период с 14:54 до 15:55 спасатели в пруду Лозовой (пос. Лозовое) с помощью пожарного багра извлекли из воды тело мужчины. Он находился на поверхности воды на расстоянии 3 метра от берега.



Утопленника, анкетные данные которого устанавливаются, передали местным "правоохранительным органам".