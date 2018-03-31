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В Донецке выловили утопленника

31.03.2018 09:24
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В Донецке выловили утопленника

В Кировском районе Донецка (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная правительству Украины территория) вчера зафиксирована гибель на воде.

В период с 14:54 до 15:55 спасатели в пруду Лозовой (пос. Лозовое) с помощью пожарного багра извлекли из воды тело мужчины. Он находился на поверхности воды на расстоянии 3 метра от берега.

Утопленника, анкетные данные которого устанавливаются, передали местным "правоохранительным органам".



Теги: Донецк, Донбасс, утопленник, ОРДО
 
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