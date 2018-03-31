В Макеевке на пожаре пострадал человек

31.03.2018 10:30

Огонь охватил вчера частный жилой дом в Кировском районе Макеевки (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная правительству Украины территория).



ЧП произошло по ул. Руставели. Огонь уничтожил постельные принадлежности, мебель и вещи на площади 4 квадратных метра.



Спасатели вынесли из задымленного дома пострадавшего мужчину 1962 г.р. Его передали медикам скорой помощи.



Пожар, о котором стало известно в 14:40, был ликвидирован в 15:11.