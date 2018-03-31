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В Макеевке на пожаре пострадал человек
31.03.2018 10:30
Огонь охватил вчера частный жилой дом в Кировском районе Макеевки (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная правительству Украины территория).
ЧП произошло по ул. Руставели. Огонь уничтожил постельные принадлежности, мебель и вещи на площади 4 квадратных метра.
Спасатели вынесли из задымленного дома пострадавшего мужчину 1962 г.р. Его передали медикам скорой помощи.
Пожар, о котором стало известно в 14:40, был ликвидирован в 15:11.
Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, огонь
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