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В Мариуполе эвакуировали крупнейший торгово-развлекательный центр (ВИДЕО)
Сегодня, 31 марта, с участием представителей региональных телеканалов, печатных и других средств массовой информации в г. Мариуполь Донецкой области состоялись тактито-специальные учения по отработке тушения условного пожара и эвакуации граждан в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города "Порт-сити".
Напомним, что с 30 марта, по поручению премьер-министра Украины Владимир Гройсман, председатель ГСЧС Николай Чечеткин дал старт масштабным проверкам объектов с массовым пребыванием людей на предмет выполнения требований пожарной безопасности. Подтолкнул к этому недавний кошмарный пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где погибли десятки человек.
Мариупольские спасатели пригласили сегодня журналистов, чтобы охватить как можно большую аудиторию и вместе с ними показать людям, на что обращать внимание во время отдыха в ТРЦ. Целью этого мероприятия было сосредоточиться на том, как работают системы пожарной защиты и оповещения о пожаре, а также как найти безопасный выход из помещения заведения.
По легенде, в кинотеатре, расположенном на втором этаже ТРЦ, произошло возгорание, а автоматическая система оповещения о пожаре не среагировала. Динамики не сообщили посетителям о необходимости эвакуации. О необходимости покинуть помещение граждане узнали лишь от работников торгового центра.
По прибытии, спасатели сразу приступили к спасению пострадавших и ликвидации условного пожара. В условиях плотного задымления - максимально приближенных к реальным, пожарные с помощью автолестницы спасли мужчину, который находился на крыше здания. Во время разведки в помещении кинотеатра, спасатели обнаружили второго пострадавшего, который был вынесен звеном газодымозащитной службы на свежий воздух и передан медработникам.
Заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Владислав Гусинский отметил, что спасатели слаженно и четко провели ликвидацию условного пожара, спасение пострадавших, хорошо взаимодействовали с другими экстренными службами.
После того, как пожарные Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области потушили условный пожар, администрация ТРЦ вместе с представителями СМИ и заместителем начальника Главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Ириной Подашевской осмотрели "Порт-сити" на соблюдение пожарной безопасности (эвакуационные пути и выходы , наличие системы противопожарной защиты).
Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, спасатели
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