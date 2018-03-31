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В Мариуполе спасли малолетних заложников
В Мариуполе на днях произошло ЧП. Закрыв трех своих детей в доме, женщина надолго ушла из него. А вернулась уже к Левобережное отделение полиции. Освободили маленьких "заложников" сотрудники мобильной группы "Полина", патрульные и спасатели.
На днях на линию 102 около пяти вечера поступило сообщение о том, что на 3-м этаже высотки дети с балкона зовут на помощь. По вызову прибыла мобильная группа "Полина", которая работает в Левобережном районе и реагирует на все факты насилия в семье. Приехали также патрульные полицейские и социальная служба по делам детей.
Было установлено, что две девочки 8 и 3 лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире. Дети не могли открыть дверь, поэтому на подмогу были вызваны представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь.
По словам старшей из девочек, мать ушла из дома трое суток назад. Дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно хлопотала на кухне и заботилась о самых маленьких. Когда пища закончилась, голодные, они начали звать на помощь.
Детей доставили в медицинское учреждение Мариуполя.
27 летняя мать появилась в Левобережном отделении полиции вечером третьего дня и настаивала на том, что не покидала детей, а вышла на 10 минут в магазин. О том, что случилось, узнала от соседей.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях " Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".
Дети будут находиться в медицинском учреждении до принятия решения компетентными службами Левобережной районной администрации.
Теги: Донбасс, Мариуполь, дети, полиция
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