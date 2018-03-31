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В ОРДЛО бушуют "металлисты"
31.03.2018 16:50
В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО - неподконтрольная Украине территория, где царствуют главари т.н. "ДНР" и "ЛНР") на металлолом разбирают участки железной дороги.
Об этом в эфире "112 Украина" заявил бывший губернатор Луганщины, а сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - Георгий Тука.
"Самый распространенный способ бизнеса на оккупированных территориях сегодня – это сбор металлолома. И эта проблема иногда приводит к негативным последствиям для самих террористических группировок, когда неконтролируемые мародеры разбирают на металлолом определенные отделения железной дороги, таким образом, препятствуя движению поездов", – сообщил Тука.
Теги: Донбасс, металлолом, ОРДЛО, Тука
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