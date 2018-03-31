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В зоне АТО уже 7 обстрелов
Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики российско-оккупационных войск вторые сутки нарушают Пасхальное перемирие, активно применяя при этом гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Так, 31 марта, по состоянию на 21:00, оккупанты уже семь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополя. Также по позициям неподалеку от Павлополя работал вражеский снайпер.
Украинская сторона СЦКК связывает такую показательную активность боевиков исключительно с нескрываемым желанием любой ценой спровоцировать ответный огонь со стороны подразделений ВСУ, сняв с себя ответственность за нарушение перемирия.
Теги: Донбасс, АТО, обстрелы, СЦКК
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