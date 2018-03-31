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Архив - Донецкая область

Вертолет и стрельба: десантно-штурмовые войска показали себя в зоне АТО (ВИДЕО)

31.03.2018 10:49
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Вертолет и стрельба: десантно-штурмовые войска показали себя в зоне АТО (ВИДЕО)

С подразделениями десантно-штурмовой войск, выполняющих задачи в районе проведения АТО, состоялись плановые учения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, опубликовавший красочное видео учений, их цель - повышение подготовки личного состава и уровня взаимодействия с подразделениями ВС Украины и других военных формирований, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой и Луганской областей.



Теги: Донбасс, стрельба, АТО, десант
 
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