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Взрывы и обстрелы накрыли Донетчину: СММ ОБСЕ представила шокирующие данные
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили об увеличении количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Среди прочего зафиксировано приблизительно 245 взрывов.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 марта), вечером 28 и в ночь на 29 марта в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали 4 взрыва неопределенного происхождения в 5–14 км к западо-юго-западу и 6 взрывов неопределенного происхождения, а также 20 очередей и около 115 выстрелов из стрелкового оружия — все в 3–8 км к юго-востоку.
Вечером 28 марта в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля СММ слышали 44 взрыва неопределенного происхождения, 4 взрыва от выстрелов из вооружения неустановленного типа, 7 взрывов, оцененных как разрывы снарядов из вооружения неустановленного типа, около 20 выстрелов из автоматического гранатомета, 76 очередей из крупнокалиберного пулемета и 95 очередей из стрелкового оружия, а также эпизод множественных перекрестных очередей продолжительностью примерно 3 минут, а также слышали и видели примерно 11 взрывов в воздухе от огня из зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм) — все в 3–9 км к юго-западу. На следующий день с этой же позиции команда СММ слышала 7 взрывов неопределенного происхождения в 4–7 км к западу.
Днем 29 марта, ведя наблюдение на юго-западной окраине н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка), команда СММ слышала около 9 взрывов неопределенного происхождения и примерно 100 очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–5 км к востоку и юго-востоку.
Вечером 28 и в ночь на 29 марта камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от н. п. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала в хронологической последовательности 10 снарядов с запада на восток, 1 снаряд с востока на запад, 11 снарядов с запада на восток и 1 снаряд с востока на запад — все в 1–4 км к северу.
29 марта, осуществляя мониторинг в н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 16 км к востоку от Мариуполя) в течение примерно 45 минут, наблюдатели слышали 37 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к северо-северо-востоку.
Патрулируя примерно в 1 км к северо-северо-западу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) в течение более 45 минут, члены патруля Миссии слышали 31 взрыв, оцененный как разрывы артиллерийских снарядов в 2–4 км к юго-юго-востоку.
Также стрельба и взрывы фиксировались у Донецкой фильтровальной станции.
Сегодня утром спикер АТО Олег Сушинский рассказал о ситуации на Донбасском фронте за минувшие сутки – первые сутки очередного перемирия. К сожалению, этот день не обошелся для ВСУ без потерь.
Теги: Донбасс, стрельба, АТО, взрывы, СММ ОБСЕ
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