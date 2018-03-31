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Архив - Донецкая область

Заместитель министра МинВОТ разбил переселенцев на две волны и три категории

31.03.2018 20:04
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Заместитель министра МинВОТ разбил переселенцев на две волны и три категории

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак в интервью Украинской службе Радио Свобода рассказал о том, почему некоторые переселенцы обижены на государство, а часть ВПЛ не имеет претензий.

"Первая и самая основная волна пошла в 2014 и 2015 годах. Если честно, мы тогда реально ничем особо не могли помочь, - признал замминистра. - Второй момент: я бы разделил этих людей на три категории. Достаточно большая часть - это те, кто выехали и сами решают свои проблемы. Они по разным причинам считают, что не должны обременять государство. Вторая категория выехала и воспользовалась тем, что предоставляло государство, - это расселение во временное жилье, помощь, которую получали на коммунальные платежи, и так далее. Этим занимались местные власти. И есть те, кто в силу каких-то причин переселились - их расселяли волонтерские организации. На тот момент это была очень большая помощь, но через пару лет выяснилось, что не оплачивались коммунальные услуги, и министерству пришлось вмешиваться, решать эти вопросы".



Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ, МинВОТ
 
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