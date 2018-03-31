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Жебривский украл "Волшебный пендель"?
Статуэтка "Волшебный пендель", которой глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский намерен "награждать" городских голов, оказалась практически точной копией российской антипремии "Народный пендель".
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила общественный деятель Краматорска Марина Романцова.
В четверг на коллегии Донецкой ОГА, которая проходила в Мирнограде (бывший Димитров), было озвучено, что Жебривский инициировал свою "антипремию"- "инструмент мотивации" для нерадивых мэров. Пять статуэток в виде золотого сапога во время коллегии стояли на столе за спиной у Жебривского, однако, самой процедуры "награждения" не последовало.
Как отмечает ОстроВ, "волшебный пендель" стал авторским мэмом Жебривского – уже два года он звучит на всех совещаниях. Однако, запечатленный в форме "награды", он стал плагиатом инициативы Федерации автовладельцев России образца 2015 года.
Теги: Донбасс, губернатор, Жебривский, статуэтка
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