Жебривский украл "Волшебный пендель"?

31.03.2018 16:01

Статуэтка "Волшебный пендель", которой глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский намерен "награждать" городских голов, оказалась практически точной копией российской антипремии "Народный пендель".



Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила общественный деятель Краматорска Марина Романцова.



В четверг на коллегии Донецкой ОГА, которая проходила в Мирнограде (бывший Димитров), было озвучено, что Жебривский инициировал свою "антипремию"- "инструмент мотивации" для нерадивых мэров. Пять статуэток в виде золотого сапога во время коллегии стояли на столе за спиной у Жебривского, однако, самой процедуры "награждения" не последовало.



Как отмечает ОстроВ, "волшебный пендель" стал авторским мэмом Жебривского – уже два года он звучит на всех совещаниях. Однако, запечатленный в форме "награды", он стал плагиатом инициативы Федерации автовладельцев России образца 2015 года.

