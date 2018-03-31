Жители прифронтовой Авдеевки запаслись боеприпасами

31.03.2018 17:20

За минувшие сутки в Авдеевке, расположенной рядом с линией боевого соприкосновения сторон, изъяли более 1,2 тысячи боеприпасов.



Во время патрулирования улиц города сотрудники Авдеевского отделения полиции остановили для проверки документов подозрительного мужчину. При осмотре его личных вещей были обнаружены боеприпасы. В присутствии понятых у мужчины (им оказался 44-летний местный житель) изъято 1203 патрона к автоматическому оружию различного калибра. Правонарушитель признается, что нашел боеприпасы около недели назад на территории заброшенной автобазы, когда собирал металлолом. А когда его остановили правоохранители, якобы шел сдать патроны в пункт приема металлолома.



Аналогичная «находка» была изъята и у 43-летней местной жительницы. Во время проверки ее документов она рассказала, что имеет при себе 58 патронов различного калибра. Якобы «нашла и оставила себе».



Свидетельство злоумышленников будут проверены во время досудебного расследования. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. В отношении правонарушителей открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.