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На Донетчине сражались депутаты
В Славянске состоялись финальные соревнования спартакиады среди депутатов областных, районных, городских (городов областного подчинения), сельских и поселковых советов, объединенных территориальных громад Донецкой области.
Участниками состязаний стали 4 команды: из города Селидово, а также из Великоновоселковского, Покровского и Славянского районов. Именно они получили право бороться за звание победителей по итогам двух зональных этапов соревнований.
Депутаты традиционно соревновались в 5 видах спорта: футзале, волейболе, настольном теннисе, шахматах и шашках.
По итогам всех видов соревнований лучшей стала команда Славянского района, которая набрала 472 очка. Второе место заняли представители Великоновоселковского района (435 очков), а третье - Селидово (352 очка).
Депутаты из Славянского района стали победителями соревнований по футзалу, волейболу, шахматам и настольному теннису, третьими - в шашках.
Команда Великоновоселковского района заняла 2 место в футзале, шахматах, шашках, настольном теннисе и 3 место - в волейболе.
Представители Селидово были вторыми в волейболе, третьими - в футзале и настольном теннисе.
Лучшими в соревнованиях по шашкам стали депутаты Покровского района, которые также заняли 3 место в шахматах.
Победителей и призеров наградили кубками, грамотами и медалями департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой облгосадминистрации.
В дальнейшем с участием лучших депутатов будут проведены учебно-тренировочные сборы, после которых станет известна заявка сборной команды Донецкой области. Она-то в начале июня и поедет в город Черноморск Одесской области на финальные всеукраинские соревнования среди народных избранников.
Теги: Донбасс, спорт, депутаты
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