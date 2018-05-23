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Архив - Донецкая область

Угроза очередного отключения Vodafone в ОРДО: «вроде как за неуплату»

23.05.2018 10:30
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Угроза очередного отключения Vodafone в ОРДО: «вроде как за неуплату»

На временно не подконтрольных Украине территориях Донецкой области вновь отключена часть объектов Vodafone. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает бывший директор компании-провайдера «Матрикс», работающей в Донецке, Роман Лесниченко.

«На текущий момент РЭК отключил около 200 объектов МТС от электроэнергии. Да, вроде как за неуплату. Да, это один из способов опять убить МТС. Но вроде бы как вопрос оплаты электричества должен подниматься на очередном „Минске“», — написал он.

При этом Лесниченко отмечает, что местное «министерство связи» лжет о реальных причинах отключения Vodafone на оккупированных территориях.

«Почему собственно там все так жестко отключилось в свое время и не работает даже сейчас. Ибо в корне отжаты технические возможности. А выродки, делавшие ролик (видео визита на один из узлов МТС, — ред.), либо тупые либо наглые, потому как кроме надписи на оборудовании маркером „МТС“ они показали еще кучу отжатого оборудования, в том числе использовавшееся исключительно на МТС: например „Сименс“. При надобности могу описать каждый шкаф (кроме установленного Фениксом Хуавея)!», — отмечает специалист.

 

Источник:  https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ОРДО
 
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