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Архив - Донецкая область

Что происходит на Горловском направлении? В штабе ООС прокомментировали слухи о наступлении

24.05.2018 07:52
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Что происходит на Горловском направлении? В штабе ООС прокомментировали слухи о наступлении

В СМИ появилась информация о наступлении ВСУ под Горловкой и боев в населенном пункте Южное. Согласно информации, которую опубликовали российские и отечественные СМИ, украинская армия существенно продвинулась вперед в Горловском направлении , но остановилась в поселке Южное, который по сути уже является окраиной оккупированного города. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Новость об освобождении поселка Южное (Чигири) появилась еще неделю тому назад. При этом в штабе ООС (АТО) назвали ситуацию "улучшением тактического положения" и "укреплением рубежей обороны". В настоящее время в этом направлении практически не прекращаются обстрелы со стороны боевиков. Так, 21 мая в Южном погибли два украинских бойца.

Согласно имеющейся информации, враг тоже не дремлет. В СМИ сообщаются что для укрепления собственной линии обороны из тыла в Горловку перебрались резервные силы. В том числе подразделение боевиков "Сомали", которым ранее командовал погибший "Гиви". В результате, украинские военные и российские наемники ведут перестрелку из минометов и артиллерийских орудий.

Следует отметить, что штаб ООС опровергает любые данные о, якобы, готовящемся наступлении ВСУ. "Мы каждый день публикуем сводки о событиях в зоне боевых действий. Каждое утро украинцы получают оперативную информацию об обстановке на востоке Украины. Общество в курсе событий на Донбассе. А на то, что там кто-то выдумывает, не стоит обращать внимания. Я не рекомендую доверять неофициальным источникам информации.", - заявил в интервью изданию "Гордон" начальник пресс-центра операции Объединенных сил Юзеф Венскович.

Тем временем, украинская сторона подтвердила информацию о значительных потерях боевиков в районе Горловке. В штабе ООС заявили о ликвидации 15 и ранении 10 пророссийских террористов.



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, СМИ, ДНР, АТО, боевики, потери, обстрелы, наступление, ООС
 
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