Генерал ВС РФ Ивашов: боевики "ЛНР" и "ДНР" не имеют шансов против ВСУ, без нас они никто и ничто - подробности

24.05.2018 07:34

Генерал-полковник ВС РФ Леонид Ивашов связал эскалацию на Донбассе с подготовкой Киева к освобождению Донбасса. Без очередного ввода на Донбасс подразделений ВС РФ, выразил он уверенность, террористическим "республикам" долго не выстоять.

Ивашов дал неутешительный прогноз террористам "Л/ДНР" в интервью российской "Свободной прессе", передает "Диалог.UA".

Экс-начальник Главного управления международного военного сотрудничества Ивашов отметил, что украинцы готовят деоккупацию Донбасса на период проведения в РФ чемпионата мира по футболу, который стартует уже в середине июня и будет идти месяц. В это время, с его слов, РФ будет ослаблена и не сможет помочь своим террористическим протекторатам - "Л/ДНР".

Сейчас же, по его мнению, ВСУ прощупывают почву. "Где-то ВСУ проводят разведку боем, нащупывая слабые места в обороне Донбасса. Но в целом то, что мы сейчас наблюдаем, это занятие украинской армией исходных рубежей. Проводя, казалось бы, бои местного значения, сопровождающиеся захватом территорий, ВСУ занимают выгодные позиции для наступления", - поделился мнением российский генерал-полковник, уточнив, что ВСУ хотят взять Иловайск, чтобы отрезать Донецк и Луганск от РФ.

Он выразил уверенность, что без помощи кадровых подразделений ВС РФ выстоять кремлевским "республикам" не удастся. Их разгром станет лишь вопросом времени, так как сейчас "нарастившая мускулы" армия Украины значительно превосходит возможности и силы террористов. Так, пособник путинского режима насчитал у ВСУ аж около 2 тысяч танков и стволов артиллерии, которые будут брошены на "Л/ДНР".

Усугубляет положение "республик" и то, что они ослаблены безнадегой и предательством со стороны Кремля. "Люди устали от напряженной жизни, но главное, они больше не видят перспективы", - подчеркнул российский генерал, уточнив, что в ответ на наступление ВСУ Кремль вряд ли снова пошлет "добровольцев" и вооружение. Вместо этого только озабоченность выскажет одиозная представительница МИД РФ Мария Захарова.

Ивашов также озвучил единственный сценарий, которым Кремль сможет спасти террористические "Л/ДНР". Это признание данных формирований с последующим заключением договора на "военную помощь". Однако путинский режим на это явно не пойдет под угрозой новых санкций.

Примечательно, что ранее российский военный эксперт Мюрид спрогнозировал скорое освобождение Украиной Донбасса.