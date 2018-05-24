Известный русский блогер заснял километровые колоны военной техники на границе с Донбассом

24.05.2018 09:16

Известный русский блогер, который публикуется под псевдонимом «Каха», путешествуя из Москвы в Сочи, заснял огромные колоны военной техники, которая находится в Ростовской области, возле границ с оккупированным Донбассом, передает news.dn.ua.

Фотографии опубликованы 18 мая 2018 года, когда боевики начали обострять военную ситуацию на оккупированном Донбассе.

«По дороге к Ростову, мы встретили колону военной техники, километров так 20», — говорит блогер.

Фото опубликовано в сети интернет.