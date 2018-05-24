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ОРДО: ««Пленный боец ВСУ» назвал дату наступления украинской армии

24.05.2018 08:45
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ОРДО: ««Пленный боец ВСУ» назвал дату наступления украинской армии

Так называемый «пленный боец ВСУ» якобы заявил оккупантам ОРДО, что командование ВСУ планирует наступление на Донбассе в преддверии чемпионата мира по футболу, который начнется в России 14 июня, передает donpress.com.

«Пленный» Василий Жемелинский отметил: «Наше командование готовилось к наступлению. Был приказ. Ждали, пока дадут команду — к выборам президента РФ или футбольному чемпионату мира. Командир говорил нам, что перед непосредственным наступлением в каждое подразделение передней линии поставят Javelin и другое тяжелое вооружение».

Кроме того, Жемелинский якобы добавил, что украинские военнослужащие на передовой находились «под психологическим давлением»:"Нам постоянно внушали, что мы защищаем».



Теги: Украина, Донбасс, Чемпионат мира по футболу, армия, ВСУ, наступление, пленные, ОРДО, РФ
 
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