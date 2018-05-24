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У боевиков паника: Стрелков показал, что ему пишут из "ДНР"
Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) опубликовал сообщение из "ДНР", в котором затрагиваются события последнего дня.
Так, источник Гиркина пишет о взорванном мосте в Ивановке, а также захвате украинскими военными трех боевиков и ликвидации одного из террористов.
Не обошел источник стороной и тему прорыва ВСУ под Горловкой.
Редакция "Трибун" публикует пост без изменений, сохранив орфографию и стиль автора:
"Пишут из ДНР:
День добрый. Сообщаю то, о чем у нас уже знают едва ли не все, но почему то пока не пишут официальные СМИ – сегодня ночью в результате диверсии был взорван мост в поселке Ивановка (трасса Красный Луч – Луганск). Фактически теперь Красный Луч отрезан от Луганска, ибо прямого сообщения между ними больше нет (только объезд). Ж/Д пути из за обвала тоже заблокированы. Мост имел важное стратегическое значение, потому что теперь переброска войск с этого направления будет довольно затруднена и займет гораздо больше времени. Теперь НМ ЛНР напрочь лишена маневра. Интересно, это наши тоже выдадут за великую «стратегическую победу»?
Также поступают сообщения о том, что прямо сейчас продолжают долбить Горловку (сообщают о 4 тяжелораненых мирных жителях сегодня), а ночью противник захватил передовую позицию, взяв 3 пленных (одного убили на месте, остальных увели в тыл). Остался пост за украми или нет - пока непонятно.
Перемирие продолжается, Путин надеется на "миротворцев", но укры вряд ли остановятся. "Мундиаль", скоро, да...
Дополнение:
По имеющимся данным, массированного наступления на Горловку ПОКА нет. Имел место обстрел танками из глубины, а не атака", - сказано в сообщении.
30 апреля, в 14.00 официально была начата Операция объединённых сил (ООС) на Донбассе.
Мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или Операция объединенных сил предусмотрены Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
Теги: Донбасс, паника, ДНР, боевики, Стрелков
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