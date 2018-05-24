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Архив - Донецкая область

В ДНР не работают местные "банки"

24.05.2018 10:14
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В ДНР не работают местные "банки"

Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса», сегодня 23 мая 2018 года местные жители оккупированного Донбасса столкнулись с очередной проблемой. Снять деньги из «банкоматов ДНР» невозможно.

Наше издание рассказала с чем связана данная проблема.

На данный момент, ни отделения «банка», ни банкоматы не работают по всей оккупированной части Донбасса.

В сепаратистских СМИ, ссылаясь на «официальные данные банка», сообщили, что данная проблема связана с «профилактическими работами».

Так же заверили, что деньги «банк» принимает, но вот выплаты приостановлены.



Теги: Донбасс, банк, СМИ, банкомат, профилактика, оккупация, ДНР
 
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