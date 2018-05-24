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В Донецке из офиса «Феникса» вывозят оборудование
24.05.2018 07:43
Оккупационные власти «ДНР» во временно оккупированном Донецке вывозят из офиса «мобильного оператора» «Феникс», ранее принадлежавшего компании «Киевстар», оборудование. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Некоторые жители Донецка предполагают, что кроме оборудования из офиса могут «выносить» цветной металл, а точнее кабели связи. Некоторые также считают, что это сигнал «о закрытии ДНР». Дончане в соцсетях сообщают, что происходит в офисе «Феникса»:
«Говорят, с бывшего офиса Киевстар (теперя «феникс») вывозят оборудование! Чего происходит то?»,
«ДНР закрывается»,
«Цветмет?»,
«А он там остался не оприходованный?»,
«Ну если «хвеникс» хоть как-то работал, значит кабели были ещё на месте».
Теги: Донецк, Донбасс, Киевстар, оборудование, оккупация, мобильная связь, ДНР, соцсети
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