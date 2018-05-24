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В Горловке местные жители продолжают наблюдать движение танков, прибывших из РФ
Вчера, 23 мая 2018 года в оккупированной Горловке продолжается движение военной техники, запрещенной «Минскими договоренностями». Среди белого дня местные жители наблюдают колону танков, установки залпового огня «Град» и другие, которые двигаются по центру оккупированного города.
Как сообщил источник «Ведомостей Донбасса» в т.н «силовых ведомствах ДНР», вчера ночью зашла техника из Ростова для помощи «военным ДНР».
«Не знаю, сегодня вроде потише, но военные тишину не любят — все гоняют технику по центру на позиции или опять в жилые кварталы», — рассказывает местный житель.
«Иду сегодня по Ленина в сторону второй больницы, танков 10 проехало рядом в сторону Строителя. Наверно ночь будет веселой», — поделился впечатлениями местный житель Горловки.
«Только один день поспали, а проснулась в 7 утра не от разрывов снарядов, а от движения техники возле окна. Столько много еще не видела.», — рассказала горловчанка.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, ДНР, бронетехника, военная техника, Минские договоренности, РФ
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