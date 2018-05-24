В Горловке местные жители продолжают наблюдать движение танков, прибывших из РФ

24.05.2018 08:05

Вчера, 23 мая 2018 года в оккупированной Горловке продолжается движение военной техники, запрещенной «Минскими договоренностями». Среди белого дня местные жители наблюдают колону танков, установки залпового огня «Град» и другие, которые двигаются по центру оккупированного города.

Как сообщил источник «Ведомостей Донбасса» в т.н «силовых ведомствах ДНР», вчера ночью зашла техника из Ростова для помощи «военным ДНР».

«Не знаю, сегодня вроде потише, но военные тишину не любят — все гоняют технику по центру на позиции или опять в жилые кварталы», — рассказывает местный житель.

«Иду сегодня по Ленина в сторону второй больницы, танков 10 проехало рядом в сторону Строителя. Наверно ночь будет веселой», — поделился впечатлениями местный житель Горловки.

«Только один день поспали, а проснулась в 7 утра не от разрывов снарядов, а от движения техники возле окна. Столько много еще не видела.», — рассказала горловчанка.