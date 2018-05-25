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Гибридная армия РФ сбросила на головы мирных жителей Торецка 35 снарядов и мин

25.05.2018 11:03
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Гибридная армия РФ сбросила на головы мирных жителей Торецка 35 снарядов и мин

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" хладнокровно открыли огонь по мирным жителям города Торецка с территории оккупированной Горловки. В сводке Операции Объединенных сил за минувшие сутки, 23 мая, опубликованы данные о провокационных обстрелах мирных жителей противником, передает "Диалог.UA".
Как известно, пророссийские оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права: в частности, вчера утром из пушек калибра 152-мм и минометов калибра 120-мм был цинично обстрелян город Торецк. Сообщается, что в целом по городу российско-оккупационными войсками было выпущено 35 снарядов и мин. "В 4:45 противник коварно открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка из 152-мм пушек. Как всегда, огонь велся из жилых кварталов Горловки”, - указано в сообщении.



Теги: Донбасс, мина, обстрел, снаряды, Торецк
 
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