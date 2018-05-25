На Донбассе погиб боец Правого сектора

25.05.2018 19:21

Бойцу добровольческого корпуса Правый сектор было 22 года. Он погиб в результате вражеского артобстрела.

На Донбассе в пятницу, 25 мая, погиб боец Правого сектора с позывным Хитрый. Об этом сообщает Первая отдельная штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса Правый сектор, передает korrespondent.net.

Отмечается, бойцу было 22 года. Он погиб вследствие вражеского артиллерийского обстрела.

"Его боевой дух поражал. Всегда уравновешенный, уверенный в своих действиях и рассудительный боец - доброволец не раз становился командиром позиций и нес на себе большую ответственность. Стремился улучшать знания в тактике и медицине, не раз проходил международные курсы", - говорится в сообщении.