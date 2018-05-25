Турчинов заявил об ухудшении ситуации в зоне ООС

25.05.2018 12:16

За последнюю неделю на Донбассе зафиксировали наибольшее количество обстрелов боевиками позиций украинской армии и населенных пунктов Донбасса за последние полгода, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, передает НВ.

По словам главы силового ведомства, обстрелы украинской территории велись в глубину до 30 километров, в результате чего была уничтожена гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.

"Используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня", - почеркнул Турчинов.

Он добавил, что украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости к российско-украинской границе, что свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".

Турчинов подчеркнул, что "украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск".