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Битва за Донбасс: Волкер послал Путину "важное сообщение"
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что миротворческие силы ООН должны прийти на смену российским оккупационным войскам на Донбассе.
"Я думаю, что самое важное сообщение для (президента РФ) Путина – что европейцы хотят видеть мир в Украине, они хотят видеть, что территория Украины восстановлена, они хотят видеть внедрение Минских соглашений. И это все в руках России. Нам нужно, чтобы Россия воплотила это в жизнь", – сказал Волкер во время телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного из Брюсселя.
Спецпред подчеркнул, что решение об изменении поведения России зависит от российского президента.
"И это важно для президента Путина тоже. Если он хочет восстановить прочные отношения с Европой, и если он хочет отмены санкций, введенных из-за боевых действий на востоке Украины, он должен действовать, чтобы урегулировать конфликт, – заявил Волкер, напомнив, что в Европе наблюдается значительный уровень поддержки размещения миротворческих сил ООН в Украине. - И если президент Путин серьезно согласится на такую силу, не просто на защиту наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения, но на настоящую миротворческую силу – я думаю, что мы сможем увидеть определенный значительный прогресс. Я думаю, что это главное сообщение для президента Путина".
Волкер также признался, что не располагает официальной информацией от Кремля о том, остается ли на посту представителя России по переговорам относительно Украины - помощник президента РФ Владислав Сурков.
Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам рассказал, что готовность предоставить своих людей в состав миротворческой миссии на востоке Украины выразили более 40 стран мира.
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".
Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.
В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.
Во время недавней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали вопрос присутствия военных НАТО в составе гипотетической миссии ООН на Донбассе. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.
Теги: Донбасс, Путин, война, миротворцы, Волкер
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