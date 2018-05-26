Часть Донбасса – обесточена

26.05.2018 10:12

Сегодня, 26 мая, населенные пункты Новоазовского района (оккупированная часть Донецкой области) остались без электроснабжения.



Как сообщили в пресс-службе "районной администрации", утром в результате сильного порывистого ветра полностью был обесточен Новоазовский район. Без электроснабжения остались свыше 40 населенных пунктов. Восстановительные работы запланированы на сегодня.