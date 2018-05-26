Донбасс охватывает шахтерский бунт

26.05.2018 17:46

Глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец заявил, что горняки шахт ГП "Селидовуголь" (расположены на подконтрольной правительству части Донецкой области) продолжают протест.



"На среду планируется большой митинг шахтеров и жителей городов Селидово, Горняк, Украина, Новогродовки и других населенных пунктов, - уверяет Волынец. - Люди возмущены остановкой шахт, так как это чревато закрытием школ, детских садов, отсутствием средств на ремонт дорог и невозможностью обеспечения функционирования всей коммунальной системы".



По словам главы НПГУ, представители центральных органов власти и министерские чиновники даже не думали, что уничтожая угольную отрасль они могут получить проблемы регионального масштаба.



"Независимый профсоюз горняков Украины неоднократно предупреждала чиновников о том, что они собственными руками создают такую ситуацию. В то время, как министерские чиновники будут отдыхать три дня, члены Независимого профсоюза горняков будут вместе с людьми указанных городов", - уверяет Волынец.



