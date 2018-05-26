Донбасский конфликт: Путин тянет время

26.05.2018 21:20

Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук не считает, что замена Владислава Суркова (советник президента РФ Владимира Путина, негласный куратор оккупированного Донбасса) может существенно повлиять на переговоры по урегулированию конфликта.



"О замене Суркова, как главного переговорщика говорят уже очень давно. По меньшей мере, последние полгода-год ведутся эти разговоры, - - отмечает эксперт в интервью novosti.dn.ua. - Сегодня в контексте смены правительства в России это выглядит более оправданным и логичным. Но с другой стороны, я не вижу, что может измениться, ведь мы понимаем, что любое принципиальное решение по Украине Сурков должен согласовывать лично с Путиным. И Путин - это тот человек, который в режиме микроменеджмента также определяет и определенным образом имплементирует украинскую политику в России. Поэтому Сурков и другие люди могут просто делать видимость, что они поддерживают диалог, ищут решение. И таким образом, они могут манипулировать, вводить в заблуждение международных партнеров, находить их слабые стороны".



Эксперт считает, что в последние переговоры о разрешении конфликта на Донбассе, которые прошли в феврале в Дубае между Сурковым и спецпредом Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером были очень показательными.



"До конца марта россияне обещали прислать свои предложения по миротворческой миссии. Но по сей день такие предложения не были переданы, - напоминает Гетьманчук. - И, конечно, эта политика покупки времени, может продолжаться бесконечно, до тех пор пока Путин не поймет, что для него эта ситуация абсолютно безвыигрышная и нужно пойти на определенные компромиссы, но получить больше в итоге. Пока такой ситуации нет, и я не вижу оснований, что она появится, по крайней мере, до выборов в Украине".



Формат "Волкер-Сурков" был бы эффективным в том случае, если бы была готовность с российской стороны обсуждать вопросы и принимать решения, считает директор Центра "Новая Европа".



"Мы увидели, что на определенном этапе была готовность обсуждать некоторые вопросы, которые могли бы сдвинуть процесс с мертвой точки, но не было готовности принимать любые решения, - продолжает Гетьманчук. - Сегодня мы видим, что вообще нет готовности даже обсуждать вопрос, не что принимать решение. Я думаю, и посол Волкер прекрасно понимает, что если эта ситуация будет сохраняться, то нет смысла продолжать этот канал коммуникации в том виде, в котором он есть сегодня. Я думаю, он продолжается только потому, и господин Волкер остается на этом посту и дальше приезжает, потому что были всё же определенные надежды, что после выборов в России, после инаугурации, Путин будут заинтересован продемонстрировать свое миротворческое лицо и сделать какие-то шаги навстречу. Мы знаем, было много таких случаев, когда на Западе было впечатление, что Путин уже готов решать конфликт. И всевозможные факторы вводились, которые бы помогли ему дойти до такой позиции. Это и решение о предоставлении летального оружия для Украины, и углубление санкций... Но у меня нет такого ощущения, что он сегодня готов действительно что-то обсуждать и решать этот конфликт".