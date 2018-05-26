Из зоны ООС сегодня пришли хорошие новости

26.05.2018 12:35

Полковник Максим Праута из пресс-центра Минобороны Украины сообщил, что сегодня, 26 мая, в районе Операции объединенных сил (ООС) наблюдается относительное затишье.



"В течение ночи в районе проведения операции Объединенных сил было достаточно тихо. 5 кратковременных обстрелов из стрелкового оружия зафиксировано в районе Марьинки, Широкино и Павлополь. Надеемся, что такая обстановка сохранится и в течение дня", - сообщил Праута.



В пресс-центре ООС отметили, что 26 мая с полуночи по состоянию на 11:00 потерь в рядах защитников Украины нет.

Напомним, что 25 мая российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь на Донбассе. Обе стороны противостояние понесли потери.



А еще вчера вечером в небе Донетчины уничтожен вражеский летательный аппарат, а под Широкино убили снайпера противника.



Также появилась новая карта обстрелов с Донбасского фронта.