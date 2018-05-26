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Эксперт уверяет, что Путин продаст Донбасс, но - дорого
Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук прокомментировала саботирование Россией переговоров о разрешении конфликта на Донбассе (в частности, касательно вввода миротворцев).
"Идея миротворцев на сегодняшний день сложнореализуема, - отмечает эксперт в интервью novosti.dn.ua. - Потому что, Курт Волкер (спецпред Госдепа США по вопросам Украины – прим. ред.), как мы знаем, предоставил предложения по формату и мандату миротворческой миссии Владиславу Суркову (советник президента РФ Владимира Путина, негласный куратора оккупированного Донбасса, который, по слухам, вскоре будет смещен с этой "должности" - прим. ред.) еще в январе, то есть фактически полгода назад. Но до сих пор от российской стороны нет никаких предложений в ответ, никакой реакции нет даже на те предложения, которые были высказаны".
По мнению Гетьманчук, сколько бы президент Украины Петр Порошенко и Курт Волкер не обсуждали миссию миротворцев, если нет политической воли и желания России каким-то образом находить общие точки соприкосновения и двигаться вперед в этом вопросе, то вряд ли это можно реализовать.
"Мы не видим такой политической воли с российской стороны, мы не видим какие-то факторы, которые сегодня могут повлиять на то, чтобы политическая воля появилась, - говорит эксперт. - Мы понимаем, что есть желание дальше покупать время, ждать выборов в Украине, ждать, изменится ли властная конфигурация в Украине – возможно, будут более благоприятные собеседники для Путина, с его точки зрения, и тогда, возможно, будет совсем другая договоренность. То есть, очевидно, что Путину Донбасс не нужен, но он не будет его никому дарить. То есть, он его будет продавать и продавать очень дорого".
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.
В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, миротворцы, Волкер
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