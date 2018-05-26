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Архив - Донецкая область

Юные жертвы: появились новые подробности о взрыве в автобусе в Дебальцево

26.05.2018 20:40
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Юные жертвы: появились новые подробности о взрыве в автобусе в Дебальцево

Сегодня, 26 мая, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили подробности взрыва в Дебальцево, во время которого погиб юноша и ранения получили двое юношей и девочка.

Напомним, что ЧП произошло в автобусе во второй половине дня 22 мая. По данным местных "правоохранителей" (Дебальцево оккупированного боевиками т.н. "ДНР"), причиной взрыва стала граната в рюкзаке одного из школьников.

"У дома на улице Менжинского, где проживал погибший юноша (14 лет), наблюдатели видели гроб с его телом, - сообщается в отчете СММ ОБСЕ. - На улице Курчатова члены патруля Миссии разговаривали с бабушкой (в возрасте 50–59 лет) одного из раненых юношей. Она рассказала, что ее внук (15 лет) получил тяжелое ранение локтя и ранения бедра. Он был доставлен в больницу в н. п. Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км к северо-востоку от Донецка). Женщина добавила, что ее внук рассказал ей о том, что кто-то в автобусе играл с каким-то предметом, когда произошел взрыв".

На просп. 50 лет Октября, 50, наблюдатели говорили с мужчиной (в возрасте 60–69 лет), который был в этом автобусе. Он сообщил о том, что сидел рядом с водителем автобуса, в то время как юноши и девушка сидели в задней части автобуса. По его словам, автобус следовал по своему маршруту вдоль улицы Курчатова в микрорайон Вторая площадка в северо-восточной части Дебальцево, когда он услышал взрыв позади и увидел много дыма, после чего водитель открыл дверь и сказал всем выйти с автобуса.

На улице Бабушкина члены патруля Миссии разговаривали с бабушкой второго раненого юноши. Она рассказала, что ее внук находится в больнице в Енакиево и его состояние стабильное.



Теги: Донбасс, Дебальцево, взрыв, жертвы, граната, ДНР
 
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