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Архив - Донецкая область

Появились данные о последнем "штурме" линии разграничения на Донбассе

26.05.2018 08:50
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Появились данные о последнем "штурме" линии разграничения на Донбассе

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки через КПВВ последовало 49300 человек и 6,4 тысячи транспортных средств.

Статистика пересечения по каждому контрольному пункты въезда-выезда выглядит следующим образом:

"Марьинка" - 12825 человек и 2300 транспортных средств;

"Майорск" - 10770 человек и 1220 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9480 человек и 1720 транспортных средств;

"Гнутово" - 5090 человек и 1160 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11110 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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