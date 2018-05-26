Появились данные о последнем "штурме" линии разграничения на Донбассе

26.05.2018 08:50

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки через КПВВ последовало 49300 человек и 6,4 тысячи транспортных средств.



Статистика пересечения по каждому контрольному пункты въезда-выезда выглядит следующим образом:



"Марьинка" - 12825 человек и 2300 транспортных средств;



"Майорск" - 10770 человек и 1220 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 9480 человек и 1720 транспортных средств;



"Гнутово" - 5090 человек и 1160 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 11110 человек.