- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
Соцсети сообщают об огромных очередях на одном из донбасских КПВВ
Все донбасские КПВВ у линии разграничение сегодня, 26 мая, работают в штатном режиме. Но далеко не везде пересечение линии разграничения проходить комфортно.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9.30 на днр в сторону Украины машин до блоков 30 обычной и 30 льготы. После блоков 55 льготы и 67 обычная. 15 мотоциклов. Пешеходов человек 300
10-00 из Никитовки в сторону Бахмута . пеших около 90, автомобильная очередь - около 100
11-00 С Украины авто не значительная на проверку, реверс одна полоса с Горловки. На паспортном за блоками примерно машин 100.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
6-00 на Каргиле в сторону Украины авто на мосту
07-00 Курахово в Донецк на 6 утра ок 40 авто и между ними большие просветы на продажу очереди
9-00 На Каргиле до моста, льготка 40 машин
9-10 За час проехали укр бп Из Курахово в Донецк.
На выезд из Донецка на нулевом 30 авто, и 50 в начале.
Пешая небольшая -терпимо
10-10 на каргиле в сторону мирной территории 25 авто, льготы машины 3
12-00 На Каргиле основная на середине спуска с моста.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
07-00 Еленовка на Мариуполь очередь до 4-го биотуалета
8-30 На Еленовке на Волноваху очередь машин уже за автостанцией.
9-00 Еленовка - на Донецк полчаса назад никого не было, на Волноваху 160 машин общей очереди и 30 льготы. Пеших на Украину стояло человек 100 + 6 автобусов.
10-00 На Новотроицке по 50 машин примерно в обе стороны, но пропускают живенько. На Перлыне аншлаг пеших - давно такого не было - порядка 1000 человек, мне так показалось. И на Новотроицке на Донецк пеших много.
10-30 В Донецк на Новотроицком никого. Из Донецка на Перлыне много пеших.
10-40 В Донецк. Новотроицкое-Перлына сразу на проверку.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации
***
Напомним, что больше всего авто сегодня утром стояло у КПВВ "Марьинка".
Также появились данные о последнем "штурме" линии разграничения на Донбассе.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди
- Соцсети ярко рассказали о ситуации на донбасских КПВВ
- Соцсети: у пунктов пропуска "тьма людей", "засада" и "забитые навесы"
- Соцсети: последние новости с донбасских пунктов пропуска
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье