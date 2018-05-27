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Битва за Донбасс: появились подробности вчерашних схваток с потерями
Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) подполковник Виктор Шубец рассказал, где 26 мая украинских воины и оккупанты понесли потери.
"В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника в районе населенного пункта Желобок. Врагу нанесены потери - четверо оккупантов уничтожено и пять получили ранения", - сообщил Шубец.
Также стало известно, что вчера вечером, около 20:00, бронегруппа ОС на БМП, которая патрулировала определенный район между опорными пунктами на Горловском направлении, попала в засаду.
"После короткого огневого столкновения, при поддержке огнем с соседних опорных пунктов, диверсионно-разведывательные группу оккупантов были уничтожены, - отмечает подполковник. - Во время боевого столкновения, к сожалению, один наш воин погиб и двое получили ранения. Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает".
Всего же, по словам представители пресс-центра ОС, вчера во время боевых действий погиб один и получили ранения четыре наших военнослужащих. По данным разведки, за тот же период времени девять оккупантов уничтожено и семеро получили ранения.
Отметим, что представители Минобороны Украины сообщили сегодня, 27 мая, развернутые данные о ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки.
Напомним, что сегодня, 27 мая, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
Также стало известно, что оккупанты Донбасса продолжают обстрелы и сегодня, несмотря на один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Теги: Донбасс, боевики, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
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