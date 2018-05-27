Донбасс готовят к водному удару

27.05.2018 16:37

В городе Покровск (бывший Красноармейск, подконтрольная часть Донецкой области) в коммунальном предприятии "Компания "Вода Донбасса" состоялись открытые общественные слушания, посвященные изменениям тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.



Как передает avdeevka.city со ссылкой на orbita.dn.ua, директор по экономике и финансам компании "Вода Донбасса" Ирина Илясова отметила, что по законодательству предприятие обязано до 1 июня подать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), расчеты относительно новых тарифов. Проверять их обоснованность и соответствие законодательству, а также утверждать эти расценки будет НКРЭКУ. При этом окончательные цифры необязательно совпадут с расчетными.



Еще 4 мая на официальном сайте "Воды Донбасса" было обнародовано сообщение о намерении осуществить изменение тарифов на центральное водоснабжение и водоотведение. Замечаний и предложений от потребителей услуг на момент проведения слушаний якобы не поступало.



Как следует из информационного сообщения на сайте "Воды Донбасса", расчетная себестоимость услуг на 2019 год составляет 10,97 гривен за кубометр воды и 16,53 – стоков, а средневзвешенный тариф (с учетом НДС) – 14,22 и 21,16 гривен соответственно. Что касается отдельных групп потребителей, тарифы (с НДС), рассчитанные на основании себестоимости по методике НКРЭКУ, составили:



– для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения (таких как "Покровскводоканал"): водоснабжение – 9,766 грн./м3, водоотведение – 13,101 грн./м3 (сейчас – 6,252 грн./м3 и 6,132 грн./м3 соответственно, действуют с 1 сентября 2017 года);



– для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения: водоснабжение – 25,938 грн./м3, водоотведение – 21,775 грн./м3 (сейчас – 13,164 грн./м3 и 11,22 грн./м3 соответственно, действуют с 1 сентября 2017 года). К таким потребителям относятся предприятия и население – абоненты водоканалов, входящих в структуру компании "Вода Донбасса".



Как пояснила в ходе общественных слушаний начальник экономического отдела компании "Вода Донбасса" Елена Дымченко, на увеличение расчетной себестоимости услуг и, соответственно, тарифов повлияли рост минимальной заработной платы (в 2018 году – 3723 грн., по сравнению с 2017 годом увеличение на 16,3%); стоимости основных материалов, в первую очередь хлора – на 73,2%, сернокислого алюминия – на 18,5%, угля, используемого для отопления производственных помещений – на 59%. Кроме того, подорожали ГСМ (бензин А-92 – на 17,8%) и стройматериалы. На 11% возросла ставка экологического налога и на 16% – рентная плата за специальное использование воды, не считая увеличения самой базы налогообложения для ее начисления. Стоимость электроэнергии, которая в структуре себестоимости составляет более половины, за 2017 год увеличилась на 12% (1 класс) и 9,6% (2 класс). При расчетах также учитывался индекс инфляции, который устанавливает Кабмин.



В тариф на 2019 год впервые была включена компенсация затрат на электроэнергию, зарплату и по налогам и сборам за предыдущий отчетный период (раньше законодательство этого не требовало).



Кроме того, на себестоимость повлияли военные действия на территории области, из-за которых уменьшился объем продукции предприятия при неизменных затратах на ее производство.



"Наши тарифы на сегодняшний момент не возмещают в полном объеме наши затраты, и мы работаем себе в убыток, – уверяла Дымченко. – Исходя из этого, наше предприятие не может в полном объеме оплачивать электроэнергию. На 1 апреля 2018 года долг за электроэнергию на контролируемой территории составляет 2 миллиарда гривен, по налогам и сборам – более 600 миллионов".



Начальник экономического отдела добавила, что расчетная себестоимость на 2019 год по сравнению с действующими тарифами увеличилась на 68% (водоснабжение) и 83% (водоотведение).



Инженер отдела стратегического и перспективного развития компании "Вода Донбасса" Василий Забродний рассказал, что в структуре предлагаемого для рассмотрения тарифа заложены амортизационные отчисления на общую сумму 52 миллиона гривен. Их предлагается направить на реализацию инвестиционной программы компании "Вода Донбасса" в 2019 году, которая предусматривает следующие мероприятия:



Питьевое водоснабжение



1. Реконструкция 2-го Донецкого водовода на протяженности 11 километров 960,5 метра (обеспечивает питьевой водой села Яблоновка, Александро-Калиново, Катериновка). Общая стоимость проекта – 14 млн. 879 тыс. грн.



2. Реконструкция 2-го Димитровского водовода, по которому питьевая вода от насосной станции 3-го подъема в селе Ровное транспортируется в город Мирноград. Проект предусматривает замену стального водовода диаметром 500 миллиметров на полиэтиленовую трубу более экономичного и обоснованного диаметра 315 мм общей протяженностью 6 километров 256 метров. Стоимость работ – 15 млн. 63 тыс. грн.



3. Реконструкция центрального водовода от водозабора "Золотой колодец", по которому подается вода в город Доброполье. Проект предусматривает замену водовода на трубу диаметром 400 мм общей протяженностью 3 тысячи 855 метров. Стоимость работ – 16 млн. 847 тыс. грн.



Водоотведение:



1. Реконструкция напорного канализационного коллектора диаметром 400 мм в городе Авдеевка, вынос его за территорию промышленного предприятия. Протяженность реконструируемого участка – 557,5 м, стоимость работ – около 2,5 млн. грн.



2. Капитальный ремонт канализационного коллектора на улице Янтарной (Чичерина) в городе Мирнограде. На железобетонной трубе диаметром 800 мм, проходящей по территории города, из-за длительной эксплуатации возникли провалы и наблюдаются многочисленные заторы. Наиболее сложная ситуация – на улице Янтарной. Проектом предусмотрена замена участка самотечного канализационного коллектора диаметром 800 миллиметров общей протяженностью 1 километр 553 метра. Стоимость работ составит 6 млн. 221 тыс. грн.



3. Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС №4 до центральной городской больницы Селидова. Коллектор предназначен для сбора и транспортировки стоков от населения и предприятий городов Украинска и Селидова на Селидовские объединенные очистные сооружения. Длина аварийного участка составляет 2 километра 300 метров. Проектом предусмотрена замена части напорного коллектора общей длиной 1600 м, стоимость – 2 млн. 673 тыс. грн.



У собравшихся было немало вопросов. Один из главных касался размера тарифа для населения – суммарно более 47 гривен за водоснабжение и водоотведение. В частности, потребители спрашивали, почему он намного превышает расчетную себестоимость.



Специалисты пояснили, что согласно нормативной базе НКРЭКУ, тариф для водоканалов устанавливается ниже плановой себестоимости "Воды Донбасса", а разница ложится на других потребителей, в том числе население.



"Я на 200 процентов уверена, что Нацкомиссия нам никогда этот тариф не утвердит, – отметила заместитель директора департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева. – 47 гривен – это тариф, который рассчитан полностью в соответствии с действующим законодательством Украины. Я практически каждый год бываю на заседаниях Нацкомиссии, когда там рассматриваются тарифы для наших коммунальных предприятий, в частности, для компании "Вода Донбасса", "Теплокоммунэнерго". Сидит комиссия, государственные люди, и задают мне такой же вопрос: как Вы смотрите на то, что себестоимость у вас такая, а тариф – 47 гривен. Я им говорю: "Вы понимаете, что 47 предлагается, потому что депутатами принят такой закон". И тогда все члены комиссии говорят: "Да нет, 47 – это много". И, как правило, они утверждают фактически сложившийся тариф".



Замечания и предложения общественности, поступившие в ходе обсуждения, будут включены в Протокол общественных слушаний. В ближайшее время расчеты компании "Вода Донбасса" относительно новых тарифов будут переданы НКРЭКУ, которая в итоге и примет окончательное решение об их утверждении и размере.