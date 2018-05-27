Донбасский фронт: волонтеры анонсировали очень плохие новости

27.05.2018 06:34

По данным волонтеров, в зоне Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские воины понесли серьезные потери.



"Сегодня будет очень тяжелый день для всех нас. Давно таких плохих новостей не приходило с фронта. К большому сожалению, у нас есть потери, - пишет сегодня, 27 мая, волонтер Юрий Мысягин. - Это война и на ней не бывает только победы и успехи, Не бывает освобождение своей территории без потерь и потерь немалых, к сожалению. И будут потери еще, потому что это война надолго".



Волонтер призывает "быть сильными и не поддаваться на вбросы, провокации и разжигания панических слухов".



"Никто за нас не будет воевать и никто не одержит победу. Только мы сами. Враг сам не уйдет и забором от него не отгородиться", - пишет Мысягин, подчеркивая, что всю конкретику скоро сообщает в пресс-центре ООС.



Участник боевых действий на Донбассе, действующий волонтер Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") Андрей Рымарук подтверждает, что в зоне ООС вчера пришлось "выгребать". По его словам, утром будут печальные новости. "Но ни в коем случае не останавливайтесь, помогайте армии!" - призывает Андрей.