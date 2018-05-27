Где и как пытают на Донбассе

27.05.2018 19:20

Исследователь, документатор военных преступлений ОО Truth Hounds Роман Авраменко сообщил, что самым распространенным методом пыток среди боевиков "ЛДНР" по отношению к военнопленным является использование электрического тока.



Отмечается, что провода от полевого армейского телефона подсоединяли к языку и гениталиям и задавали вопросы. Если ответ пленного боевиков не устраивал, то они включали ток, что называли "звонком Путину".



"Мы зафиксировали факты сексуального насилия, которые включали несколько фактов прямого изнасилования и очень многочисленные факты ударов по половым органам и задействования половых органов в пытках. По квалификации это относится к сексуальным преступлениям", - сообщил Авраменко.



Он уточнил, что в основе отчета — 138 показаний потерпевших: комбатантов украинских вооруженных сил, добровольческих батальонов и гражданских, которым довелось побывать в плену у оккупантов Донбасса.



Главные пыточные обустроены в пяти населенных пунктах: город Снежное (в помещении военкомата, горсовета и изолятора временного содержания); село Дмитровка Шахтерского района, куда пленных вывозили на принудительные работы и оставляли там); здание СБУ в Горловке на Ленина, 15; автобаза города Торез, а также печально знаменитая локация – здание в оккупированном Донецке, где ранее располагалось областное управление СБУ.