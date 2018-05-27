Экологический кошмар Донбасса аукнется многим

27.05.2018 11:05

Государственный инспектор по охране окружающей природной среды Донецкой области Сергей Буфистов уверен, что экологические проблемы на Донбассе, связанные с ведением боевых действий и накопившимися десятилетиями проблемами, нельзя разделить линией разграничения. Они и одной, и с другой стороны влияют на экологию Украины в целом.



По словам Буфистова, в обновленном Министерством экологии и природных ресурсов Украины списке 100 крупнейших загрязнителей окружающей среды, опубликованном в 2018 году, 16 объектов, расположенных на территории Донецкой области. Об этом сообщает Донецкий пресс-клуб.



"Из этих 16-ти, которые вошли в этот перечень, 5 расположены на сегодня, к сожалению, на временно неподконтрольной территории, а все остальные – на территории, контролируемой Украиной. Понимаете, "там" остались три крупных металлургических предприятия, четыре очень крупных коксохима, два химических завода "Стирол", Горловский химзавод, который всегда был большой проблемой, – говорит эксперт. - Дальше – много биологических коммунальных очистных сооружений, шахты, другие предприятия. Нельзя же разделить, провести какую-то черточку: вот это наша территория, это – временно неконтролируемая территория. Потому что в природе все взаимосвязано. И неважно, где именно находится тот или иной объект, он влияет на качество окружающей среды нашей области и вообще сразу Украины – комплексно".



Эколог уверен: чтобы предпринимать какие-то меры, необходимо иметь достоверную информацию.



"Информация с той стороны, с неконтролируемой, является, во-первых, очень противоречивой. Во-вторых, ее мы не можем назвать достоверной, как с юридической точки зрения, так и с научной, - поясняет Буфистов. - Сейчас нет и не может быть официального обмена информации – достоверной и правдивой. Вот в чем дело. Поэтому воздействовать на этой стороны на то, что делается там – ну, если бы могли, так там бы этого уже и не было… Кроме того, есть проблемы и здесь, которые накапливались десятилетиями. На территории всей области реконструкция очистных сооружений бытовых стоков не производилась десятилетиями. В аварийном состоянии у нас сооружения очистные в Славянске, Доброполье и так далее. О поселковых очистных сооружениях я вообще молчу!"



Буфистов подчеркивает: попадание снарядов в отстойники на линии соприкосновения приведет к экологической катастрофе.



"Вот у нас такое предприятие ЧАО "Бахмутский аграрный союз". И у него очистные сооружения. Это такое производство, где очень большое поголовье свиней, конечно, есть отстойники жидких отходов. И эти отстойники находятся не то, что в "серой зоне", они находятся совсем на линии соприкосновения, – говорит эколог. - И поэтому, если там что-то произойдет – то эти жидкие отходы от выращивания свиней попадут в реку Кодемка. А она впадает в реку Бахмут, которая является притоком Северского Донца. Вы понимаете, что такое свиные фекалии пойдут по этим рекам в основной источник питьевой воды Донбасса?! Поскольку предприятие находится на линии огня, надо только надеяться, что хватит здравого смысла всем не бить туда чем-то очень тяжелым".



Буфистов подчеркивает, что проблема остановки шахт и откачки шахтных вод существует не только на неконтролируемой украинским правительством территории Донецкой области, но и на контролируемой.



"Есть такая шахта №2 "Новогродовская" государственного предприятия "Укруглереструктуризация", на которой в конце прошлого года была приостановлена откачка воды, - рассказывает он. - Людей, которые обслуживали те водоотливы, уволили, и не только прекратили откачку воды, но даже демонтировали то оборудование. Дело в том, что эта шахта через подземные водоносные горизонты связана с шахтой им. Коротченко в Селидово, на которой также остановлена откачка шахтных вод. Через водоносные подземные горизонты шахта №2 "Новогродовская" связана с ныне работающей шахтой "1-3 Новогродовская". И учитывая, что все эти шахты имеют гидравлическую связь, то полная остановка водоотливной установки на шахте №2 "Новогродовская" привела к значительному притоку воды в шахту им. Коротченко".



Эксперт сообщил, что в связи с этим может быть подтоплен целый город, и на это не понадобятся десятилетия.



"Я уже не говорю об аварийной ситуации на работающей шахте, возможно затопление ее выработок, но это неизбежно уже приводит к подтоплению части города Селидово в районе реки Соленая. А если дальше будет подниматься уровень воды, то это уже не гипотеза, это уже будет точно, и считать время подтопления части города Селидово надо не десятилетиями. Здесь уже точно можно сказать, что это не 50 лет, и не 30", – отметил Буфистов.



Эколог также подчеркнул, в результате прекращения откачки шахтных вод на неподконтрольной Украине территории Донбасса экологические последствия могут быть необратимыми для всего восточного региона страны.