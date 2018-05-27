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Кому – лига, кому – фига: соцсети провели параллель между «бандеровским» Киевом и «освобожденным» Донецком
Финал Лиги чемпионов, который вчера состоялся в Киеве, стал очередным поводом сравнить жизнь в Донецке, якобы освобожденным от ужасов "бандеровской хунты" носителями идей "русского мира", и Киевом.
"Украинцы возмущены, что оккупант сделал с Донбассом за 4 года, - передает "Диалог.UA". - В субботу, 26 мая, в столице Украины состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА - самого престижного футбольного турнира Европы. На матч в Киев приехали десятки тысяч болельщиков со всего мира. На фоне яркого и успешного Киева "освобожденный" от мифических бандеровцев оккупированный Донбасс выглядит еще более уныло".
В соцсетях по этому поводу появилось множество соответствующих постов. "Кому – лига, кому – фига", - писали, в частности, жители оккупированных территорий.
"Пока Киев смотрит финал Лиги чемпионов, Донецк смотрит заброшенную и заросшую бурьяном "Донбасс-Арену"" - возмутился в Twitter блогер "Фосфорная Горловка".
Другие отметили, что, пока Киев празднует финал Лиги Чемпионов, Донбасс по вине оккупанта сотрясают взрывы от снарядов.
На разницу в нынешних Киеве и Донецке обратил внимание и известный украинский журналист и блогер Денис Казанский. Он отметил, что 26 мая, в день финала Лиги чемпионов, в Донецке устроили очередную милитаристскую вакханалию.
Напомним, что в финале Лиги Чемпионов сразились британский "Ливерпуль" и испанский "Мадрид Реал". Победу одержали испанцы со счетом 3:1. Во многом этому поспособствовал вратарь "Ливерпуля".
Теги: Донецк, Донбасс, Киев, Лига Чемпионов, ДНР, оккупанты
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