Кому – лига, кому – фига: соцсети провели параллель между «бандеровским» Киевом и «освобожденным» Донецком

27.05.2018 10:00

Финал Лиги чемпионов, который вчера состоялся в Киеве, стал очередным поводом сравнить жизнь в Донецке, якобы освобожденным от ужасов "бандеровской хунты" носителями идей "русского мира", и Киевом.



"Украинцы возмущены, что оккупант сделал с Донбассом за 4 года, - передает "Диалог.UA". - В субботу, 26 мая, в столице Украины состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА - самого престижного футбольного турнира Европы. На матч в Киев приехали десятки тысяч болельщиков со всего мира. На фоне яркого и успешного Киева "освобожденный" от мифических бандеровцев оккупированный Донбасс выглядит еще более уныло".



В соцсетях по этому поводу появилось множество соответствующих постов. "Кому – лига, кому – фига", - писали, в частности, жители оккупированных территорий.



"Пока Киев смотрит финал Лиги чемпионов, Донецк смотрит заброшенную и заросшую бурьяном "Донбасс-Арену"" - возмутился в Twitter блогер "Фосфорная Горловка".





Другие отметили, что, пока Киев празднует финал Лиги Чемпионов, Донбасс по вине оккупанта сотрясают взрывы от снарядов.





На разницу в нынешних Киеве и Донецке обратил внимание и известный украинский журналист и блогер Денис Казанский. Он отметил, что 26 мая, в день финала Лиги чемпионов, в Донецке устроили очередную милитаристскую вакханалию.





Напомним, что в финале Лиги Чемпионов сразились британский "Ливерпуль" и испанский "Мадрид Реал". Победу одержали испанцы со счетом 3:1. Во многом этому поспособствовал вратарь "Ливерпуля".